Swarovski: Yacht-Party auf Ibiza

Urlaub. Heiße Wasserspiele auf einer Luxusyacht, Chillen mit Schwester Paulina und Nina Weiss, der Noch-Ehefrau von Bayern-Torwart Manuel Neuer, und Abtanzen im In-Club – Viktoria Swarovski (26) rockt den Sommer. Seit Tagen stellt die Kristallerbin unter dem Motto „Girls just wanna have fun“ die Partyinsel Ibiza auf den Kopf und schafft es dank heißer Paparazzi-­Fotos sogar in die britischen Medien. „Kristall­Erbin stellt ihren Traumkörper im bunt gestreiften Bikini zur Schau,“ freut sich etwa die Daily Mail über Victorias heiße Bikini-Show, bei der ihr beim Abtauchen sogar kurz das Höschen verrutschte.

Luxusyacht. Für den Ausflug hat Victoria mit Ehemann Werner Mürz die Luxusyacht White Star II gemietet: 27 Meter Länge, zwei Decks und vier edle Kabinen samt Ledermöbeln, Flatscreen, XXL-Betten, Küche und Marmorbad.

DJ-Einlage. Auch nach der Bootstour gab Victoria weiter Vollgas: Nach Dinner in der Strandtaverne ging’s mit ihren Freundinnen ab zum Tanzen. Dabei legte sie sogar ein kurzes DJ-Set hin.