Swarowski als Opernball-Lady?

Netzwerken. Schon am Opernball selbst wurde hinter verschlossenen Logen-Türen intensiv über die Nachfolge von Maria Großbauer als Organisatorin des Opernballs spekuliert. Ein Name fiel dabei gleich mehrmals. Keine Geringere als Kristall-Lady Alexandra Swarovski soll hoch im Kurs als Nachfolgerin stehen. Sie selbst will davon aber noch nichts wissen, wie sie in einem TV-Interview sagt. „Ich habe die Gerüchte auch gehört, aber es ist noch niemand an mich herangetreten – leider!“, schmunzelt die Mama von TV-Moderatorin Victoria Swarovski. „Ich würde es sofort machen“, legt sie nach.

Vielleicht kann der neue Direktor der Staatsoper Bogdan Roscic am 26. April Licht ins Dunkel bringen, wenn er seinen Fahrplan für die Staatsoper – und vielleicht auch für den Opernball – bekannt gibt.