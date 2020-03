Tamara Mascara führt nach 1. Show im Voting

Sicherheit. Die Dancing Stars gehen schon zu Beginn aufs Ganze. Über eine mögliche Abwahl musste sich zwar noch niemand Gedanken machen, aber die Promi-Ladys Silvia Schneider, Michi Kirchgasser, Edita Malovcic, Natalia Ushakova und Tamara Mascara sollten gleich zu Beginn der 13. Staffel der ORF-Show Punkte sammeln.

Moderatorin Schneider, die mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi einen Jive tanzte, legte eindrucksvoll vor. Für die tänzerische Glanzleistung erhielt sie gleich in der ersten Show 32 Punkte.

Petzner draußen. Zeit zum Ausruhen gab es für die Promi-Herren keine, obwohl sie noch nicht einzeln antraten. Sie mussten außer Konkurrenz einen Gruppentanz zeigen. Eine Minirolle bekam Ex-Teilnehmer Stefan Petzner, dem der „Türsteher“ zu Beginn den Einlass zur Show verweigerte.

Es ist soweit! Endlich eröffneten Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger die 13. Staffel von „Dancing Stars“ live um 20.15 Uhr in ORF 1.

Jetzt abstimmen - wer ist euer Dancing Star?

VOTING: Dancing Stars - Wer soll gewinnen?

Erstmals betreten Christian Dolezal & Roswitha Wieland, Michi Kirchgasser & Willi Gabalier, Edita Malovčić & Florian Vana, Tamara Mascara & Dimitar Stefanin, Marcos Nader & Alexandra Scheriau, Norbert Oberhauser & Catharina Malek, Andi Ogris & Vesela Dimova, Cesár Sampson & Conny Kreuter, Silvia Schneider & Danilo Campisi und Natalia Ushakova & Stefan Herzog das ORF-Parkett. Alle Paare haben bis zur ersten Show ein Minimum von 50 gemeinsamen Trainingsstunden absolviert. Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in den ersten beiden Sendungen keines der Paare die Show verlassen müssen. Somit können sich in der ersten Show die Promidamen mit jeweils einem Solotanz und die Promiherren mit einem Gruppentanz zu Uptown Funk präsentieren. In der zweiten Show am 13. März tanzen die Herren einen Solotanz und die Damen einen Gruppentanz. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben in der aktuellen Staffel wieder Nicole Hansen, Balázs Ekker sowie Karina Sarkissova und Dirk Heidemann.

Musikauswahl und Votingnummern der Promidamen

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten gevotet werden. In der ersten Sendung und bis zum Beginn der zweiten Sendung können ausschließlich Votes für die Promidamen abgegeben werden. Ab der zweiten Sendung kann dann für die Promiherren bis zum Start der dritten Sendung abgestimmt werden. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in der dritten Ausgabe am 20. März übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als Erstes die Show verlassen muss, ein. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 02: Edita Malovčić & Florian Vana: „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ (Langsamer Walzer)

Paar 04: Michi Kirchgasser & Willi Gabalier: „Get the Party Started“ (Quickstep)

Paar 06: Tamara Mascara & Dimitar Stefanin: „Perfect“ (Wiener Walzer)

Paar 08: Silvia Schneider & Danilo Campisi: „Candyman“ (Jive)

Paar 10: Natalia Ushakova & Stefan Herzog: „Higher Love“ (Samba)