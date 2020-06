Thiem: So lief das Date mit Chiara Pisati

Flirt. Es ist das Tratsch-Thema Nummer eins in der Society. Tennis-Star Dominic Thiem (26) soll wieder verliebt sein – und zwar in Werbe-Gesicht Chiara Pisati (24). Die beiden wurden an der Alten Donau bei einem Restaurant-Besuch gesichtet. Darauf angesprochen Pisati nur: „Ach, das war doch nur ein Essen zu viert mit Freunden.“

Offenbar war es jedoch ein Doppeldate, denn wie Thiems Vater Wolfgang verrät, waren die beiden anderen am Tisch Dominics Freund und ehemaliger Tennisspieler Julian Knowle (46) und dessen Freundin. Letztere habe Chiara zum Essen mitgebracht. Wolfgang Thiem sei sich nicht sicher, wie gut sich die beiden bereits kennen. „Ich glaube nicht, dass es eine Beziehung ist, aber das kann ja noch werden“, gibt er sich hoffnungsvoll. Von Insidern hört man jedoch bereits, dass die beiden mehr als nur Freunde sein sollen.

Trennung. Im Februar verkündete Chiara Pisati, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Kevin Piticev (27) war besagter Freund. Nun, wenige Monate später, ist die schöne „Ixi“ aus der XXXLutz-Werbung von ihm getrennt. Auch Dominic Thiem ist wieder Single. Er beendete seine Beziehung mit Kristina Mladenovic (27) im November letzten Jahres. Pisati wäre auf jeden Fall genau sein Typ. Und umgekehrt wäre er auch ihrer. Bleibt nun abzuwarten, wie sich diese neue Verbindung der beiden weiterentwickelt.