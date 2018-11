Wer dieses Jahr in Richard Lugners Opernball-Loge im 2. Rang Platz nehmen wird, ist wieder einmal streng geheim. Nur so viel verrät Lugner im ÖSTERREICH-Talk: „Wir haben schon vor sechs Wochen einen Vorvertrag unterschrieben. Es kommt eine berühmte Dame aus Los Angeles“, so Lugner. Ob es ein Hollywood-Star ist, will er nicht bestätigen. „Es ist eine Künstlerin“, gibt er sich kryptisch.

Begleitung

Auch wenn Lugner seinen Star bereits kennt, bei der Wahl seiner Damenbegleitung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht präsentiert er am Opernball seine neue Flamme Moni – aber: „Der Wiener Tierschutzverein hat mir eine weitere Vergrößerung des Zoos wegen der Gefahr der nicht artgerechten Haltung untersagt“, scherzt er mit ÖSTERREICH.