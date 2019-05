Toto Wolff: "Ich habe Niki letzte Woche besucht"

Sorge. Beim gestrigen Formel-1-Grand-Prix in Barce­lona konnte Niki Lauda (70) noch nicht sein Comeback feiern. Wegen Nierenproblemen sei Lauda wieder von der Rehaklinik Cereneo im Schweizer Vitznau in eine Privatklinik verlegt worden. Kollegen bestätigen, dass Niki Nazionale zwar Fortschritte macht, jedoch „nur sehr langsam“. Und auch Mercedes-Chef Toto Wolff, der mit seinem Freund regelmäßigen Kontakt pflegt und ihn erst letzte Woche besuchte, erklärt gegenüber Bild am Sonntag: „Niki hat gute Wochen und dann gibt es wieder Rückschläge.“