Trump-Ex als Schnitzel-Star

Neugier. Planänderung beim Kurz-Besuch von Ivana Trump in Wien. Statt der angekündigten Kutschenfahrt bei der die Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump auch eines der berühmten Schnitzel des Kult-Restaurants Meissl & Schadn verzehren sollte, ging es „nur“ in die Küche des Gourmet-Tempels. Der Grund: Die Fiakerfahrt wurde wegen des Kälte-Einbruchs abgesagt. Stattdessen panierte Ivana ein Schnitzel unter professioneller Anleitung.

© APA/HANS PUNZ

© APA/HANS PUNZ

© APA/HANS PUNZ

Die wenigen Schaulustigen mussten somit enttäuscht wieder abziehen, da Trump auch keine Fotos machte oder Autogramme schrieb. Am Abend wollte Trump noch in der Staatsoper die Beethoven-Oper Fidelio sehen und danach in einer der exklusiven Suiten des Grand Ferdiand-Hotels übernachten.