Fans, aufgepasst! Bald geht es weiter mit der beliebten Teenie-Show: Am 2. 1. 2020 geht es wieder los und auf ATV läuft dann die bereits 14.(!) Staffel des mittlerweile legendären TV-Formats "" an.

TWM: Die größten Aufreger

Wie immer wird es einige Aufreger geben. Wir haben jetzt schon die heftigsten Schocker der neuen Staffel für euch!

Jessie und Kevin: Wer ist der Vater?

Noch immer ungeklärt ist die Frage, wer der Vater von Jessies Baby ist. Ist es Kevin, ihr aktueller Freund, der sich sehr darüber freuen würde? Oder etwa nicht, denn: Immerhin behauptet Kevins Mutter, dass gleich vier Männer als mögliche Väter infrage kommen. Dass die schwangere Jessi dies abstreitet und sich sicher ist, dass das Kind nur von Kevin sein kann, ist der Schwiegermutter egal. „Die ist sein Untergang“, hält sie mit der Meinung über Jessi nicht hinterm Berg. In dieser Staffel kommt das Baby zur Welt, der Vaterschaftstest wird mit Spannung erwartet.

© ATV

Marcell wird wieder Papa

Bei einem ist sicher, dass er (wieder) der Vater ist: Marcell erwartet ein weiteres Kind. Für ihn ist es Baby Nummer fünf, das zweite gemeinsame mit Ehefrau Vanessa. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit des Teenie-Papas. Er hat auch viel Gewicht verloren...

© Instagram

Marcell und Vanessa sind gut für einander

Janine und Michael: Das Traumpaar

Auch in der kommenden Staffel sind zwei wieder dabei, die als das Traumpaar der Serie gelten: Janine und Michael. Die Eltern von drei Jungs beweisen immer wieder, dass es bei "Teenager werden Mütter" nicht nur um Skandale geht. Janine im Gespräch mit oe24.at: "Wir wollen zeigen, dass es nichts Negatives ist, jung Kinder zu bekommen." Und so widmet sich das Paar auch ernsten Themen. Janine und Michael ist es ein Anliegen, dass Verhütung nicht nur bei der Frau liegt. Janine: " Ich will und werde keine Hormone mehr nehmen." Als Alternative vorstellbar für beide: Eine Vasektomie. Ob und wie dieser Eingriff vollzogen wird, das wird in der neuen Staffel gezeigt. Janine ist mittlerweile begeisterte Insta-Posterin; auf jb_joyofmylife kann man der sympathischen Familie folgen.

© Photodesign by Karin Burgstaller

Eine schöne kleine Familie: Janine und Michael mit ihren drei Jungs