Victoria Swarovski: Ihr neues Schlank-Geheimnis

Bereits zum dritten Mal wird Kristall-Erbin Victoria Swarovski ab dem 21.2. die Tanz-Show "Let's Dance" zusammen mit Daniel Hartwich moderieren.

Swarovski: Blick hinter die Kulissen von "Let's Dance"

So hält sich Swarovski fit und fesch

Für lange Live-Shows heißt es körperlich topfit zu sein und auf seinen Körper zu achten. Auch ein Thema bei der Arbeit im TV - wie der eigenen Körper am Bildschirm rüberkommt. Im Gespräch mit Gala hat die 26-jährige Victoria nun einige ihrer Tricks verraten, wie sie auf ihr Äußeres achtet. Seit Jahren hat die Österreicherin Sport für sich entdeckt, trainiert diszipliniert. Im Urlaub probiert sie gerne neue Sportarten aus, im Alltag hat sie ein Sportprogramm, dass sie in jedem Fitnesscenter gut umsetzten kann. Ihre Fans auf Instagram lässt sie bei ihrer Bewegungsroutine gerne manchmal in den Stories teilhaben.

Neue Ernährungsregel

Doch seit dem neuen Jahr hat Victoria eine neue Routine. Generell achtet sie sehr auf gesunde Ernährung, gleich Schlemmer-Tage mit bewussterer Ernährung aus. Seit Neujahr hat sie übrigens eine neue Regel: Swarovski verzichtet auf Alkohol.

Victoria und Ehemann Werner