Victoria Swarovski: Luxus-Urlaub mit Nina Neuer

Kristall-Girlie Victoria Swarovski befindet sich derzeit im Luxus-Urlaub.

Zusammen mit Freundinnen und Ehemann Werner Mürz entspannt Victoria derzeit auf einer feschen Jacht. Vor Ibiza lassen sie es sich gut gehen, sonnen sich an Deck, machen Ausflüge fürs Abendessen oder zum Shoppen gehen. Eine von Victorias Jacht-Gästen ist Nina Neuer, die Ex von Manuel Neuer. Um sie scheint sich Viictoria besonders zu kümmern, will sie ihre Freundin vielleicht nach deren Trennung vom Goalie aufmuntern?

Mädls-Action

Auf Instagram kann man dem fröhlichen Treiben folgen, das unter dem Motto "Girls just wanna have fun" steht. Vor Corona scheint hier niemand Angst zu haben, alles wirkt so unbeschwert wie Urlaub in früheren Jahren. Mit ihrer sexy Bikini-Show hat es Victoria übrigens bis in britische Medien geschafft...