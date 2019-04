Kristall-Erbin Victoria Swarovski schlüpft für ihre Moderationen bei der RTL-Show "Let's Dance" wöchentlich in die edelsten und ausgefallendsten Roben.

Rutschfest

Oft bekommt sie für ihre Auswahl Beifall von ihren Fans, wird für ihren guten Geschmack gelobt. Doch dieses Mal kam ihre Auswahl nicht so gut an. Die 25-jährige schlüpfte in ein tannengrünes Minikleid mit Glitzerbesatz an den Schultern und einem extravagantem, sehr tiefem Ausschnitt. Den Zusehern schien es, als könne jeden Augenblick etwas herauspurzeln. Doch vip.de verriet Victoria: "Ehrlich gesagt bin ich total sicher, weil es sitzt alles so fest drinnen, da kann nichts rausrutschen." Es sei so eng, dass nicht einmal mehr eine Stecknadel hineinpassen würde.

Kleid-Kritik

Doch trotz der Anti-Rutsch-Sicherheitsmaßnahmen, waren einige Follower von Swarovskis Robe nicht überzeugt. Auf Instagram ist zu lesen: "wer macht dir eigentlich die Vorschläge welches Outfit du tragen darfst? Ich finde es oft nicht sehr passend für dich. Dieses Kleid ging gar nicht." Doch Swarovski steht zu ihrem Geschmack, antwortet: "Ich selber suche natürlich die Kleider aus! Doch ich habe ein fantastisches Team die sich dann darum kümmern das wir die auch alle zur rechten Zeit da haben!!"

Dekollete-Diskussion

Zweite Staffel

Diese Staffel der Tanzshow ist die zweite, die von Victoria Swarovski mit-moderiert wird.