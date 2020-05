Victoria Swarovski zeigt ihren Traumkörper in Bikini-Werbung

Gemeinsam mit den Instagram-Stars Pamela Reif und Farina Yari ("Novalanalove") wirbt Victoria Swarovski für die neue Sommerkollektion des Bademodeherstellers Calzedonia.

© (c) Calzedonia

Die Bilder wurden noch vor den Corona-Beschränkungen auf Fuerteventura geshootet.

© (c) Calzedonia

Swarovski verrät auch, welche Bikini-Trends sie selbst bevorzugt: „An heißen Tagen darf es in meinen Augen am Strand auch mal weniger Stoff sein“, verriet sie. „Ich mag Animal Prints! Animal Prints bei Swimwear sind mal was anderes.“

© (c) Calzedonia