Hollywood-Alarm. Den Frank-Sinatra-Klassiker My Way gesungen von Hollywood-Star Bill Murray. Das hört man auch nicht aller Tage. Und schon gar nicht in Wien, aber wirklich wahr: Samstag Abend stimmte Murrays Band-Kollege Jan Vogler an der Bar des feudalen Hotel Imperial den Welthit an und der Täglich-grüßt-das Murmeltier-Star erhob dazu zur Freunde von knapp 20 Freunden wie Star-Regisseur Wes Anderson und einigen Schaulustigen die Stimme. Das er das kann, hat Murray ja schon auf der CD New World bewiesen.

Das Mini-Konzert als Highlight eines überraschenden Wien-Besuchs, bei dem Murray bei einer ausgiebiger Sightseeing-Tour auch minutelang mit einem Bankomaten kämpfe. Heute will Murray bei der Eröffnung von Andersons Austellungs Spitzmaus Mummy im Kunsthistorischen Museum dabei sein. So wie auch Tilda Swinton, die ja für die Viennale-Peremiere von Surprisia (heute 23 Uhr) nach Wien jettete. Die gemeinsame Aftershow-Party soll im Weißen Raufangkehrer steigen.