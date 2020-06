Vienna Fashion Week trotz Corona

„Wir freuen uns, Ihnen bekannt zu geben, dass die MQ Vienna Fashion Week.20 vorläufig – wie geplant – am Montag, den 7. September, starten wird!“ Aufatmen bei den heimischen Fashionistas. Anders als in Deutschland, wo nach der Corona-bedingten Absage in Berlin ab 2021 sogar nach Frankfurt ausgewichen wird, bleibt Wien im ­September weiterhin die ­Modehauptstadt.

Überraschungen

Die genauen Modalitäten, Abläufe und etwaigen Zuseher-Beschränkungen werden aktuell noch geklärt, trotzdem geben sich die Macher Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank zuversichtlich: „Wir sind uns sicher, dass es auch heuer wieder ein überragender Event wird, und werden für einige Überraschungen sorgen.“

Neue Kampagne

Das erste Highlight hat Starfotograf Markus Morianz bereits inszeniert. Mit Model Aishat Gina von der Agentur Wiener Models setzt er jetzt gleich die erste Kampagne für die Fashion Week in Szene. Unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen wurde letzte Woche im Studio D des Digitalstores Vienna eine neue Trend-Kreation von Moulham Obid geknipst.

Akzente

Bei der Fashion Week selbst wollen dann wieder heimische Star-Designerinnen wie Eva Poleschinski, Callisti oder Anelia Peschev für Akzente sorgen.