Viktor Gernot: Netz lacht über halbnackte Frau bei Live-Übertragung

Gegen Ende von „Im Zentrum“ kam es zu einem Zwischenfall, der für Lacher sorgte. Kabarettist Viktor Gernot war gerade von seinem Homeoffice aus am Wort, als man im Hintergrund etwas Ablenkendes erkennen konnte.

Eine Frau schritt die Treppen hinunter, nur mit einem T-Shirt und Unterhose bekleidet. Nach wenigen Stufen bemerkt sie wohl, dass Gernot noch Teil der Sendung ist und macht schnell kehrt. Doch Twitter-User lassen eine solche Gelegenheit nicht verstreichen und kommentieren begeistert. Manch einer wittert sogar eine absichtliche Inszenierung. Ob es sich um die Tochter des Kabarettisten oder die Freundin handelte, die im Hintergrund aufgetaucht ist, ist noch nicht geklärt.

Meanwhile in Austrian Television #imzentrum der #orf, was sich der immer einfallen lässt. pic.twitter.com/oNpuS1XZl9