Es war DIE Sensation bei "America's Got Talent". Die Vorarlberger Artisten-Gruppe Zurcaroh begeisterte die Jury der Castingshow, bestehend aus Heidi Klum, Mel B, Howie Mandel und Simon Cowell gleich zu Beginn der Staffel.

Goldener Buzzer

12 Millionen Zuseher verfolgten den Staffelauftakt der Castingshow und wie die Truppe von Moderatorin Tyra Banks sofort per goldenem Buzzer ins Viertelfinale katapultiert wurde. Am Dienstag, 28.8., geht es nun für die Truppe um alles - sie müssen live zeigen, was sie können! Bei der Artistik-Gruppe handelt es sich um 50 Personen zwischen sieben und 40 Jahren.

Großes Jury-Lob

