Drama. Am Wochenende rockten Wanda Berlin, München und am Montag in Ulm in vollen Hallen und gaben auf der Bühne alles. Gestern allerdings folgte für ihre Fans aus Hannover der Schock. „Leider müssen wir die Show im Capitol krankheitsbedingt (kein Corona) absagen“, postete die Band vor der Show auf Facebook. Der Grund: Keyboarder Christian ist schwer verkühlt.