Warum ihr "Teenager werden Mütter"-Doc die Daumen drückt!

Warum der Promi-Doktor Armin Breinl der Box-Weltmeisterin Nicole Wesner die Daumen drückt, verrät er gegenüber oe24 im Interview:

© 2B (to be) "Teenager werden Mütter"-Doc Armin Breinl. "Teenager werden Mütter"-Doc Armin Breinl.

oe24: Was bewundern Sie an Nicole und ihren Auftritten am ORF-Dancefloor?

Armin Breinl: "Das was mich und viele andere Experten sehr überrascht hat, war ihre tolle Performance im „Tanz-Ring“! Hatte Sie doch tänzerisch ihre Konkurrenz immer in Schlagdistanz. Wie bei Ihrer Box- und Yogakarriere ist Nicole immer auf Erfolg fixiert und geht so ihren erfolgreichen Weg."

© 2B (to be) Box-Weltmeisterin Nicole Wesner. Box-Weltmeisterin Nicole Wesner.

oe24: Wie haben Sie Nicole für ihren Gesundheitsdrink entdeckt?

Breinl: "Ich habe Nicole vor einigen Jahren bei Vorgesprächen zum ORF Yoga Magazin, welches von 2B-Drinks gesponsert wird, kennen gelernt. Ich war von ihr sofort begeistert und sie auch von meinen Getränken. So konnte ich sie als 2B Testimonial gewinnen."

oe24: Erzählen Sie uns eine bißchen, wie ist Nicole privat?

Breinl: "Sie ist privat eine sehr ruhige und entspannte Persönlichkeit, aber auch offen und kommunikativ- wenn es aber um die Arbeit und das Training geht, ist sie total fokussiert und setzt sich hohe Ziele."

oe24: Welcher Tanz hat Ihnen von Nicole bisher am Besten gefallen?





Breinl: "Nicole hat immer fast perfekt getanzt, aber das Highlight war wohl der Streetdance- hier überzeugte sie durch ihre Moves und mit tollem Taktgefühl."

oe24: Wer ist für Sie Favorit im Dancing-Stars-Finale?

Breinl: "Sollte es nach der Leistung gehen, sehe ich Nicole ganz vorne – es sind aber sicher auch andere Aspekte, die für das Voting entscheiden werden (wie sich ja zuletzt öfters zeigte…)

Ich hoffe nur, dass viele Österreicher und Österreicherinnen ihre Stimme Nicole geben – für mich ist es auch ein Danke dafür, das Nicole Wesner für Österreich in den Ring steigt und für uns wiederholt den Boxweltmeistertitel gewonnen hat."





oe24: Was haben "Teenager werden Mütter" und "Dancing Stars" aus Ihrer Sicht gemeinsam?





Breinl: "Für beide Formate gilt, du darfst dir vor der Kamera keine Fehler erlauben. Die Gemeinsamkeit sehe ich darin, dass bei beiden Formaten Paare im Mittelpunkt stehen und beide Sendungen mit Gesundheit zu tun haben. Bei "Teenager werden Mütter" sind es Liebe und das entstehen eines Kindes. Bei Dancing Stars sind es höchste sportliche Leistung und die Geburt eines neuen Stars."

"Mein Weg zu „Teenager werden Mütter“ war zunächst gar nicht gewollt. Aber erfahrene Grazer Hebammen haben der Produktionsfirm wiederholt nahegelegt, mich zu fragen, ob ich die jungen Paare bei deren Geburt begleiten möchte. Da Geburtshilfe schon immer meine Leidenschaft war und ich auch gerne junge Mütter unterstütze, habe ich mich entschlossen, die Betreuung der Geburten bei der Sendung zu übernehmen."