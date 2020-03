Corona-Prävention trifft die Kunst- und Kultur-Branche hart. Jetzt sind auch die Amadeus Music Awards verschoben, wie es in einer Presseaussendung heißt: "Auf Grundlage der von der Bundesregierung bekannt gegebenen Einschränkungen bei Veranstaltungen, müssen die für den 23. April geplanten Amadeus Austrian Music Awards verschoben werden. An einem Ersatztermin für die Award-Show in der Wiener Stadthalle wird intensiv gearbeitet."

Ersatztermin

Der neue Termin für die Amadeus Austrian Music Awards 2020 steht fest: Die Jubiläums-Show findet am 10.9.2020 in der Wiener Stadthalle statt. ORF 1 wird die Award-Show übertragen.

Voting läuft

Das aktuelle Voting läuft wie geplant bis Freitag 13.03.2020 um 11:00 weiter. Das Voting-Tool steht auf www.amadeusawards.at/voting zur Verfügung.

