Wer ist dieser Promi-Santa?

Gute Sache. VIPs auf der ganzen Welt sind bereits seit Wochen im Weihnachtsfieber. Ihre Grüße und Schnappschüsse zum Feste zieren die Startseiten aller sozialen Netzwerke. So war Fußballer David Alaba gestern „inkognito“ als Weihnachtsmann in der Münchner Innenstadt unterwegs und verteilte Geschenke. „Here comes Santa David!“, postete Alaba auf Facebook dazu. Vielleicht wird er das Kostüm ja auch morgen brauchen, wenn er zum ersten Mal Weihnachten mit seinem Sohn feiert.

Festlich. Kicker-Kollege Marko Arnautovic hat seinen Baum bereits geschmückt, ebenso wie Victoria Swarovski. Und auch international sind die Stars ganz auf das Fest der Liebe fixiert. Hollywoodstar Alec Baldwin und seine Frau Hilaria statten mit ihren Kindern dem Weihnachtsmann einen Besuch ab und Pop-Diva Mariah Carey feiert einmal mehr ihr Luxus-Weihnachten.

Feiern ohne Harry & Meghan