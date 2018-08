Wetter-Alarm bei Gabaliers Konzert-Party

Zitterpartie. „Jetzt heißt es stark sein, liebe Volks-Rock ’n’ Roller. Die Planai ist ‚eingewaschelt‘ und wir ­haben Novemberstimmung.“ So meldete sich ­Superstar Andreas Gabalier (33) am Samstagnachmittag aus Schladming. Nach 41 Sonnentagen kam just am Tag des Konzerts das Schlechtwetter mit Temperatursturz auf nur 12 Grad in Schladming an. Eine Absage kam für Gabalier vier Stunden vor Showbeginn nicht mehr infrage. „Wir werden das Konzert trotz dieser Wetterbedingungen stattfinden lassen“, grinst Gabalier in einem ­Facebook-Video.