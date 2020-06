Willy Gabalier: 'Darum Bruch mit ORF'

Willy Gabalier verlässt die ORF Tanzshow "Dancing Stars" um zu neuen Karriere-Ufern aufzubrechen. Ab Herbst wird er auf ServusTV als Moderator zu sehen sein. Vadim Gabuzov springt statt ihm ein und wird mit Michi Kirchgassner übers Parkett fegen.

Gabalier: Darum Aus mit ORF

Die Gründe, warum Gabalier nicht mehr beim ORF ist, erläuterte er im Gespräch mit oe24.TV. "Das Tanzen generell ist seit Jahrzehnten meine Leidenschaft. Jetzt habe ich mich aber dagegen entschieden, weil es zu einer Ansammlung von Faktoren gekommen ist, die mich dann gezwungen haben doch abzusagen für den Herbst weil ich nämlich zwei neue Formate moderieren darf." Es wäre sehr schwierig geworden, alles zu vereinbaren, weil sich durch Corona viele Produktionen in den Herbst verschoben haben.

Neue Aufgabe für Gabalier

Gabalier wird gleich zwei Formate moderieren: "Bares für Rares" und "Heimatsterne", ein Format in dem er Talente in allen Ecken Österreichs entdecken will.