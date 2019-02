Wirbel um Ehrenzeichen: Strache verteidigt Gabalier

Gestern Vormittag macht sich der renommierte Kunstfotograf und Herausgeber der Zeitschrift ­Camera Austria, Manfred Willmann, in seiner Heimatstadt Graz zum Rathaus auf und übergibt dem ­Portier ein Kuvert. Der ­Inhalt: das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz, das ihm 2002 verliehen wurde, und ein Protestbrief an den Bürgermeister Siegfried Nagl. Darin heißt es: „Aus Anlass der aktuellen Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens an Andreas Gabalier fühle ich mich verpflichtet, diese Auszeichnung zurückzulegen.“

„Kulturlos“

Diesen drastischen Schritt begründet der 67-Jährige im ÖSTERREICH-Gespräch wie folgt: „Ich will diese Volksverdummung nicht indirekt unterstützen. Das, was Gabalier macht, verunglimpft deutschsprachiges Liedgut und hat mit Kunst und Kultur nichts zu tun.“ Willmann, dem noch bis 26. Mai in der Wiener ­Albertina eine große Ausstellung gewidmet ist, macht seinen Entschluss, die Goldene Ehrennadel zurückzugeben, aber auch an der „Kulturlosigkeit Gabaliers im Umgang mit Frauen“ fest.

Strache verteidigt Gabalier

Erneut schlug die schlug hohe Wellen und erreichte auch FP-Vizekanzler und Gabalier-Fan Heinz-Christian Strache. Auf Facebook gratulierte der Freiheitliche dem Musiker zu seiner Auszeichnung, die er sich redlich verdient habe. „Er zählt zu den erfolgreichsten Volksmusikern Österreichs, ist ein ehrlicher, bodenständiger und sympathischer Künstler, der eine Meinung hat und zu ihr steht. Ein Freigeist und Werbeträger für Österreich“, schwärmt Strache von Gabalier und rät dazu, die Neider einfach zu ignorieren.

Gabalier bedankt sich per Video aus Berlin

Andreas Gabalier selbst äußert sich zu der Protestnote des Künstlers nicht. In einem Facebook-­Statement bedankt sich der Volks-Rock’n’Roller beim Grazer Bürgermeister und streut sich selbst Rosen, indem er meint „… man hat’s mit harter und fleißiger Arbeit … ganz nach oben geschafft, und es freut mich, dass das auch als Prophet im eigenen Land geschätzt wird“.

Wann Gabalier das Goldene Ehrenzeichen überreicht bekommt, steht noch nicht fest. Der Grazer Stadtsenat hatte den Volksmusiker am vergangenen Donnerstag nominiert. Dagegen stimmten nur die Grünen und die KPÖ. (zac)