Wo die Stars in Österreich urlauben

Check. Am Wörthersee trifft sich jedes Wochen­ende die österreichische Schickeria in den zahlreichen neuen Beach-Clubs, die Ibiza-Flair versprühen. In der Moët & Chandon Summer Residence in Velden begegnet man Granden wie Regisseur Otto Retzer und Ingrid Flick. In der Cham­pagner-Bar La Cuvée feiern Schlager-Stars wie Andreas Gabalier und Andrea Berg.

Doch nicht nur die Gegend rund um den Wörthersee ist heuer Urlaubs-Hotspot der Promis. Auch am Weißensee, beispielsweise im Hotel Neusacherhof, ist die Promidichte hoch. Hier entspannt Life+-Chef Gery Keszler mit seinem Lebensgefährten und taucht ins kühle Nass ab. Hier geht es jedoch etwas ruhiger zu als am Wörthersee. Abenteurer finden sich vor allem auch am Traunsee ein. Dort planschen Nuriel Molcho, Annika Grill und Christian ­Rainer. Elisabeth Gürtlers Astoria Resort in Seefeld wurde ebenfalls zur Pilgerstätte der Kultur-VIPs. Hier versammelten sich Tobias Moretti, Daniel Serafin und viele weitere.