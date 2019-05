XXXLutz-Werbefamilie feiert 20. Geburtstag

Sie sind Österreichs bekannteste TV-Familie: Seit 20 Jahren wohnt die Familie Putz aus der XXXLutz-Werbung im Möbelhaus, über 235 verschiedene Fernseh-Spots rund um die schrille Family aus der Kreativschmiede der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann gab es seither. Die Idee der Kampagne war, „dass es doch am schönsten sein müsste, im Möbelhaus zu wohnen“, sagt XXXLutz-Chef Thomas Saliger. Also ließ man 1999 die Familie Putz in den XXXLutz einziehen und startete mit der vielfach preisgekrönten Werbe-Sitcom. „Wir haben noch Ideen für weitere 20 Jahre“, kündigt Saliger an.

Familie Putz im Jahr 1999

© XXXLutz

Von Anfang an dabei sind Hubert Wolf als Papa Max Putz, Cécile Nordegg als Mama Linda, Stephan Bauer als Sohn Putzi. Seit 2009 ist Chiara Pisati als Putzis Freundin Ixi mit von der Partie. Oma Putz wurde bis 2010 von Trude Fukar gespielt. Nach ihrem Tod übernahm Zdenka Hartmann die Rolle. „Als Trude Fukar starb, stellte sich heraus, dass sie keine Freunde und Verwandte hatte – außer der Familie Putz“, erzählte Saliger beim Jubiläums-Event am Montag. „Ich habe dann die Grabrede gehalten, die ganze Familie Putz war dabei.“ (A. Sellner)