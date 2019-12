Yonce Banks ist ''Queen of Drags''

Donnerstagabend stand auf ProSieben das große Finale der neuen Heidi-Klum-Show "Queen of Drags" an. Yonce Bank, Vava Vilde und Aria Addams kämpften um die Krone bei "Queen of Drags". Am Ende setzte sich Yonce durch und postete ihr Siegerbild prompt auf Instagram. "HOME RUN! I did it. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen wie sehr es mich berührt und stolz macht die ERSTE “Queen of Drags” Deutschlands zu sein! Ich bin unglaublich dankbar diese große Plattform bekommen zu haben, endlich allen mein Talent zeigen und wichtige Thematiken in der Show ansprechen zu dürfen", schrieb sie dazu.

Conchita auf Kuschelkurs mit Bill

Aber nicht nur die Siegerin zog alle Blicke auf sich. Auch die Nähe zwischen Conchita und Bill Kaulitz. Wurst postet meist nur Fotos mit Bill. Heidi schafft es lediglich auf Gruppenbilder. „Schneeweißchen und Rosenrot“, schrieb Musiker Conchita Wurst (31) zu einem gemeinsamen Bild mit seinem Queen of Drags-Jurykollegen Bill Kaulitz (30).

© Instagram/Conchita

Seit Beginn der Sendung waren Wurst und Kaulitz unzertrennlich, schritten gemeinsam über die roten Teppiche und schickten ­einander Herzchen via Instagram. Ob Freundschaft oder mehr, wissen aber wohl nur die beiden.