TV-Rochade: Kiesbauer kehrt zu Starmania zurück, Mirjam Weichselbraun übernimmt ihren Puls-4-Job.

Von 2002 bis 2009 moderierte Arabella Kiesbauer (51) das preisgekrönte ORF-Wettsingen Starmania. Jetzt feiert sie ihr Comeback! Ab 26. Februar führt sie unter dem Motto Starmania 21 für alle 10 Folgen der fünften Staffel durch das Programm.

Möglich wurde das ORF-Revival durch eine Rochade: Kiesbauer verzichtet auf den Einsatz bei The Masked Singer Austria und wird bei Puls 4 nun durch Mirjam Weichselbraun (39) ersetzt. Die war ja seit ihrer Absage für Dancing Stars und dem Corona-bedingten Ausfall der Opernball-Moderation quasi „arbeitslos.“

© ORF/ALI SCHAFLER

Countdown

Bereits morgen will Kiesbauer nicht nur die neue Starmania-Jury, sondern auch gleich die ersten Kandidaten präsentieren. Mehr als 1.500 haben sich beim ORF beworbgen. 200 kommen nun in die engere Auswahl, nur 64 auch in die Show. Der älteste Teilnehmer ist 78. Die jüngste 16. Als musikalischer Direktor fungiert wieder Ex-Falco-Bandleader Thomas Rabitsch.

Köln statt Wien

Mirjam Weichselbraun, die ja im Herbst dem ORF wegen strikter Covid-Einreisebestimmungen aus ihrer Wahlheimat England absagen musste, hat nun weniger Probleme: Alle sechs "Masked Singer"-Folgen werden innerhalb einer Woche in Köln aufgezeichnet.