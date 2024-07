"Bienchen" tritt am Donnerstag in Lugners Fußstapfen

Am 1. August startet Richard Lugners Ehefrau als Führungskraft in der Lugner City

Am Donnerstag (1. August) ist es soweit. Dann tritt Simone Lugner alias "Bienchen" einen Teil ihres Erbes an. An der Seite des Baumeisters wird sie fortan die Lugner City führen und ihr bestes Tun, um diese zu erhalten und geschäftsbringend weiterzuführen, wenn Richard Lugner (91) irgendwann das Zeitliche segnet. Die letzten Tage bei Hornbach habe Simone mehrere Verabschiedungsrunden gedreht. Schließlich war sie hier jahrelang als stellvertretende Filialleiterin tätig.

Nach erstem Arbeitstag bereits Urlaub

Wie der Baumeister im Vorfeld verriet, wird "Bienchen" vorerst nur einen Tag in der Lugner City anzutreffen sein. "Sie hat eine Einladung nach Kitzbühel mit weiteren 'Tierchen'. Rosi Schipflinger und RTL wollen mit ihr drehen." Lugner selbst wolle ebenfalls anreisen, wenn es seine Gesundheit zulasse. Richard ist guter Dinge: "Es geht bergauf, aber dauert noch bis Mitte September. Vielleicht bin ich auch schon früher fit."

DAS steht in Simones Dienstvertrag

Position sei keine in Simones Dienstvertrag festgelegt. Lediglich, dass sie eine Führungskraft sei und 39 Stunden arbeite. "Alles darüber hinaus wird aber nicht abgegolten. Es ist quasi ein All-in-Vertrag. Ich teile mir ja auch mit Richard die Arbeit." Simone sei jedoch zufrieden mit ihrem neuen Job. Sie verdiene mehr als bei Hornbach. "Wir bewegen uns aber noch im fünfstelligen Bereich, wenn wir über das Jahresgehalt sprechen", verrät Simone