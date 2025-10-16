Falscher "Björn Borg" sorgt bei Miss-Earth-Party in Wien für Aufregung

Fashion, Frauenpower, Promis und gute Zwecke versprach die Verabschiedungs-Party der neuen Miss Earth Austria zum Viertelfinale nach Manila - ein Name auf der Gästeliste ließ aber alle Aufhorchen.

Er war der beste Tennisspieler der Welt und dominierte die 70er Jahre wie kein anderer. Er gewann fünfmal in Folge Wimbledon und holte insgesamt mehr als 66 Turniersiege, war über 100 Wochen Platz 1 der Weltrangliste. Jetzt tauchte Björn Borgs Name auf einer Wiener Promi-Party auf...

Björn Borg © Getty

Björn Borg? Bei der Miss-Earth-Verabschiedung? - das fragten sich einige der ebenfalls geladenen Promis. Aber wer weiß - vielleicht ist Borg ja mit seinem Sohn Leo in Wien, der in wenigen Tagen beim Erste Bank Open aufschlagen wird. Mittwochabend war es dann soweit und die amtierende Miss Earth Austria, Lotte Diry, feierte ihre Abschiedsparty in einer Wiener Galerie.

Lotte Diry, Melanie Gassner, Aleksandra Vukic © Rene Brunhölzl

VIPs wie Mr. Ferrari, Glitzer-Experte Karl Bötel, Künstlerin Rita Gavrielova und Freund Klaus Biedermann sowie Ex-Miss-Earth Enya Rock waren gekommen, um Lotte viel Erfolg beim Viertelfinale auf den Philippinen zu wünschen. Wer jedoch nach Björn Borg suchte wurde herb enttäuscht.

Sportreporter kam unter falschem Namen

Roland Granzer, Melanie Gassner, Lotte Diry, "Björn Borg", Enya Rock, Veronika Jahre © Albert Stern

Die Tennis-Legende glänzte selbstverständlich durch Abwesenheit. Irrtum auf der Gästeliste war es allerdings keiner. Ex-Sport-Reporter Andreas Du-Rieux war des Rätsels Lösung. Der selbsternannte "größte Björn Borg-Fan der Welt" dürfte sich seit einiger Zeit anscheinend als Borg bei Veranstaltungen akkreditieren und wird sogar in Presseaussendungen der Veranstalter als solcher angekündigt.

© oe24

Übrigens: Wer Kontakt mit "Borg" aufnehmen will; Du-Rieux hat auf seiner Homepage als Email übrigens bjoernborg76@gmail.com angegeben ...