Cathy Lugner: So rührend kümmert sie sich um demente Oma

Die dralle Blondine und Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner scheint erwachsen zu werden. Die 30 Jahre alte Cathy Lugner hat nicht nur mehr ihre Karriere im Kopf, sondern spricht auf Social Media und in Interviews in letzter Zeit immer wieder über ganz andere Themen; wie Gesundheit und Familie.

Cathy Lugner pflegt Oma

Familie ist für Cathy besonders wichtig. Seit einigen Jahren kümmert sie sich zusammen mit ihrer Mutter um die Pflege der demenzkranken Oma Helene. Für Cathy, die gelernte Krankenschwester ist, eine Selbstverständlichkeit: "Und wenn wir die Oma zehn Mal hintereinander frisch machen - wir wollen, dass sie lebt und bei uns ist." Derzeit ist ihre Oma bei ihr und Tochter Leonie untergebracht; Cathys Mama kann sich aufgrund eigener Gesundheitsthemen nicht um sie kümmern. Cathy betont immer wieder, wie gut das Verhältnis zu Helene sei, diese eine wichtige Bezugsperson schon als Kind für sie war. Vor zehn Jahren dann begann die Demenz spürbar zu werden, zur Zeit ist Helene in Pflegestufe vier.

Cathy Lugner: Nachricht an Spahn

Einfach macht es sich cathy bei der Pflege nicht, Oma Helene wird schon mal in den Reitstall mitgenommen um Urenkerl Leonie beim Reiten zu sehen. Im Interview mit RTL sagt Cathy Lugner: "Ich habe was Gutes getan. Ich habe es für meine Omi getan." Was für sie ein muss ist, die gute Pflege, kritisiert Cathy an anderer Stelle. Ihrer Meinung nach, gibt es zu wenig Geld für Pflege und in Pflegeberufen. Cathy findet, dass viele Menschen ungeeignet seien für diesen Beruf. Darum habe sie dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn einen Brief geschrieben. Sie woll ihm ein Tauschgeschäft vorschlagen, damit er sehen könne, wie prekär die Lage sei: "Ich würde Herrn Spqahn dazu einladen, mit mir zu tauschen oder mit jemandem zu tauschen, der sein Familienmitglied pflegt." Immerhin tragen diese Menschen sowie Krankenpfleger eine immense Verantwortung, die es finanziell zu stützen gilt. Noch hat Cathy Lugner keine Antwort bekommen...