Christina Stürmer startet Comeback mit Unplugged-Show

Sensation im Austropop: Christina Stürmer nimmt Unplugged-CD auf. Singt dabei auch Duett mit Wanda.

Musik. Das zweite Baby, die Werbung für Lidl und ein Aufritt als „Die Heldin“ bei The Masked Singer. Sonst war es zuletzt ja recht still um unsere Austropop-Queen Christina Stürmer. Doch jetzt werkt sie an einem geheimen Comeback. Und das mit einer echten Sensation: Nach Andreas Gabalier (2016) soll Stürmer nämlich nun als erst zweiter heimischer Popstar ein Unplugged-Album für MTV aufnehmen. Ein absoluter Ritterschlag!

Comeback. Die CD, es wäre Stürmers erste nach dem Hit-Album Überall zu Hause aus dem Jahr 2018, soll in den nächsten Wochen live eingespielt werden. Neben Austropop-Klassikern wie Ich lebe, Engel fliegen einsam oder Millionen Lichter werden dabei auch brandeneue Songs erwartet.

Wanda-Duett. Als Stargäste sind u.a. auch Wanda für ein Duett mit dabei. Auch hier bahnt sich eine echte Sensation an. „Wir konnten uns nicht zwischen ihrem Hit Mama und unserer Hymne Bologna einigen. Also nehmen wir nun gleich einen bislang unveröffentlichten Wanda-Song mit Christina auf“, verrät Marco Wanda im ÖSTERREICH-Talk die Hintergründe.

Jubiläum. Mit der Unplugged-CD feiert Stürmer auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Im Jahr 2003 wurde sie bei Starmania ja nur von Michael Tschugg­nall besiegt. Mit den neuen Hits will sie auch wieder auf Tour gehen und Preise abräumen: „Ich würde auch einen 13. Amadeus Award nehmen. Da bin ich nicht abergläubisch.“