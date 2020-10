Conchita: Comeback bei "Starmania"?

Gestern präsentierte der ORF die Highlights für die kommenden Monate.

Programm. Im ORF wird fleißig an neuen Formaten gearbeitet. Unter anderem kehrt die beliebte Casting-Show Starmania am 26. Februar 2021 wieder auf die Fernseh-Bildschirme zurück. Die Show brachte Christina Stürmer und Tom Neuwirth alias Conchita Wurst erste Erfolge ein.

Rolle. Nun wird gar gemunkelt, dass Letztere in einer wichtigen Funktion zu ihren Anfängen zurückkehren könnte. Wurst würde sowohl als Moderatorin als auch als Jurorin in Frage kommen. Genaueres wollte man bei der gestrigen Präsentation jedoch noch nicht verraten. Man sei gerade erst am Planen aller Einzelheiten. Fix sei nur, dass es zehn Ausgaben geben wird, in denen wieder nach Österreichs Gesangstalenten gesucht wird. Bewerbungen werden ab sofort angenommen. Gestern startete der ORF den Casting-Aufruf.

Neuerungen. Neben Starmania kommen noch einige weitere neue Serien und Shows hinzu. Am 9. November startet mit Letzter Wille eine neue Krimi-Serie. Ab 25. November stellt Larissa Marolt in der Dokutainment-Sendung A Team Fragen, die uns Österreicher beschäftigen, und ab 11. Jänner gibt es endlich eine neue Staffel der Erfolgsserie Vorstadtweiber.