Cyber-Angriff auf Stanglwirt: Jetzt ermittelt das Bundeskriminalamt

Am 22. Mai war der Server des Luxus-Hotels nicht erreichbar. "oe24" berichtete. Es wird ermittelt, ob es sich um eine Straftat handelt

Hier gehen die Stars aus und ein: Arnold Schwarzenegger, Gwyneth Paltrow und viele weitere Hollywood-Granden haben schon beim noblen Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser genächtigt - und ihre Daten hinterlegt. Mit diesen gehen Balthasar und Maria Hauser stets sorgfältig um, doch wie "oe24" exklusiv berichtete, kam es in der Nacht von 21. auf 22. Mai zum überraschenden System-Ausfall.

Gäste vermuteten schon damals einen Cyber-Angriff. "Nichts funktioniert - weder die Website noch die QR-Codes mit denen man die Menüs ablesen kann. Ich habe so etwas noch nie erlebt", erzählte ein Augenzeuge.

Vorfall doch schlimmer als gedacht

Maria Hauser versuchte am Telefon gegenüber oe24 zu beruhigen: "Ich habe mit unserem Techniker gesprochen und es ist nichts Gröberes. Es liegt auch nicht an uns, sondern an unserem Provider. Das sollte in Kürze wieder funktionieren", sagte die Hausherrin.

Nach 12 Stunden war dann auch wieder die Homepage online. Doch ganz so harmlos scheint der Vorfall nicht gewesen zu sein. Denn jetzt meldete sich das Bundeskriminalamt bei oe24. Man habe die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Infos folgen in Kürze.