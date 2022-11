× 'Dancing Star' sagte in Portugal 'Ja'

Zwei Jahre lang wartete die Kabarettistin auf ihren großen Tag

Geplant war die Traumhochzeit am Strand bereits vor zwei Jahren, doch die Corona-Pandemie legte Caroline Athanasiadis Steine in den Weg. Zwar sagte man im kleinen Kreis in Perchtoldsdorf bereits standesamtlich "Ja", die Trauungszeremonie in Portugal wollte man aber dennoch nachholen.

© Moni Fellner ×

© Moni Fellner Gerald Fleischhacker, Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt ×

Durch die Hochzeits Zeremonie führte Bühnenpartner Erich Furrer. Unter den ca. 50 Gästen waren auch die Kolleginnen Gudrun Nikodem-Eichenhardt, Nadja Maleh und Kollege Gerald Fleischhacker sowie ihre Kinder Lukas und Oskar.