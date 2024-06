Fan lästert über sexy Larissa Marolt: "In die Hose gemacht..."

Die Schauspielerin posiert im knappen Bikini am Strand. Einem Follower gefällt jedoch ein Detail nicht

Schauspielerin Larissa Marolt (31) macht gerade Urlaub in Frankreich. Im knappen Bikini posiert sie an einem wunderschönen Sandstrand und zeigt dabei ihre Traumfigur. "Da kommt Urlaubsstimmung auf" und "Schöne Model-Figur", schreiben zwei Fans unter die neuesten Bilder. Auch wenn die meisten Kommentare positiv sind, einer findet dann doch etwas, was ihm nicht gefällt.

Läster-Attacke auf Marolt

"Der Gesichtsausdruck - immer, wie ein kleines Mädchen, dass in die Hosen gemacht hat...aber sonst natürlich", schreibt ein Follower. Den anderen Anhängern scheint der Kommentar herzlich egal zu sein. Sie überhäufen Larissa weiter mit Herzen und Flammen-Emojis.