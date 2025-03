Georg Dornauer und Eva Schütz: Liebes-Show im Kleinod und am Opernball

Der SPÖ-Politiker und die erfolgreiche Medienunternehmerin sollen seit einer Weile ein Paar sein.

Hand in Hand und ganz verliebt - so sieht man SPÖ-Politiker Georg Dornauer (41) und Medienunternehmerin Eva Schütz (51) derzeit auf großen gesellschaftlichen Ereignissen wie beispielsweise beim Kleinod-Opening vergangene Woche in der Wiener Innenstadt. Da wurde das Paar von mehreren Gästen beobachtet, wie es turtelnd den Abend genoss.

Mehr lesen:

Erstmals beim Neujahrsspringen gesichtet - jetzt am Opernball

Schütz und Dornauer sollen laut Insidern bereits seit einer Weile ein Paar sein. Erstmals wurden sie beim Neujahrsspringen in Tirol zusammen gesichtet. Die beiden scheinen ihre Beziehung auch nicht verstecken zu wollen, denn auch beim 67. Opernball in der Wiener Staatsoper liefen sie Händchen haltend durch die Gänge und wirbelten über das Society-Parkett. Auf dem Ball der Bälle einen Paarlauf hinzulegen, gleicht schließlich einem Liebes-Outing.

Und nur einen Tag später folgte bereits der nächste Liebes-Auftritt. Beim Bauernbundball in Graz ließen sich das Paar erneut blicken und posierte glücklich für ein Foto.

Verflossene Liebe

Georg Dornauer sorgte privat zuletzt mit der italienischen Rechts-Politikerin Alessia Ambrosi für Wirbel. Die beiden waren von 2023 bis 2024 ein Paar. Eva Schütz ist mit Investor Alexander Schütz verheiratet, die beiden leben jedoch getrennt. Das einstige Paar hat zwei Töchter, mit denen die Medienunternehmerin im Schloss Neuwaldegg lebt.