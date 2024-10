Der Life-Ball-Gründer und plauderte im oe24-Talk über Wünsche und Pläne - bald soll es auch wieder eine Charity geben

Schrill, laut und sexy - der Life Ball war 26 Jahre lang Österreichs internationalster Event. Am 8. Juni 2019 fand dieser zum letzten Mal statt. Der ehemalige Organisator Gery Keszler arbeitet jedoch weiterhin an seinen Charity-Projekten und bringt auch immer wieder Stars auf die Bühne. Wie zuletzt im April 2023 bei seiner zweiten Benefizshow "Austria for Life" in Schönbrunn.

Frack statt Glitzer?

Bei der Eröffnung der neuen Palazzo-Dinner-Show sprach Gery Keszler darüber, dass er bald wieder einen Charity-Event plane, und dann überraschte er mit den Worten: "Opernball liegt mir aber mehr als Life Ball." Plant das Organisationstalent jetzt etwa, in der Staatsoper mitzumischen? Oder wird die Veranstaltung gar in der Oper stattfinden? "Das ist in der Tat die einzige Location, die mir noch fehlt", sagt er. Nach Rathausplatz, Schönbrunn und Stephansplatz wäre die Oper tatsächlich der passende Ort für eine weitere Charity.





Kutsche wird versteigert

Die goldene Kutsche, die für das Konzert in Schönbrunn nachgebaut wurde, will Keszler nächstes Jahr versteigern. Das 2,5 Tonnen schwere Replikat der Krönungskutsche aus 1764 fuhr bei der Aufführung über die Bühne. "Bei den Filmfestspielen in Cannes" soll diese dann unter den Hammer kommen.