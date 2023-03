Ist Mark Mateschitz Swarovskis neue Liebe?

Nach sechs Jahren Ehe haben sich Victoria Swarovski (29) und Noch-Ehemann Werner Mürz (46) getrennt. Swarovski soll schon wieder frisch verliebt sein – in keinen Geringeren als Mark Mateschitz.

2017 gab es noch die Traum-Hochzeit in Triest, sechs Jahre später liegt die Ehe in Trümmern. Wie vor rund einer Woche bekannt wurde, lassen sich Victoria Swarovski (29) und Werner Mürz (46) scheiden. „In freundschaftlichem Einvernehmen“, so die Worte ihres Managements. Swarovski soll da schon nicht mehr in der gemeinsamen Villa in München gewohnt haben.

Swarovski und Mateschitz: Funkte es in Kitzbühel?

Wie die BILD nun berichtet, soll Swarovski schon wieder frisch verliebt sein: Und zwar soll niemand Geringerer als Red Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) ihr Herz erobert haben. Swarovski soll beim legendären Hahnenkamm-Skirennen im Januar in Kitzbühel auf Einladung von Red Bull dabei gewesen sein – dort sollen sich die beiden auch näher gekommen sein. Mark Mateschitz stammt aus der Beziehung von Mateschitz’ und dessen Ex-Lebensgefährtin Anita Gerhardter und hat nach dem Tod seines Vaters das Red Bull-Imperium geerbt. Mit seinem Vermögen von knapp 20 Milliarden US-Dollar befindet sich Mark Mateschitz unter den Top 85 der reichsten Menschen der Welt. Mit einem solch gigantischen Vermögen gilt er aber zeitgleich auch als der reichste Österreicher.

© APA ×

Mark Mateschitz mit dem verstorbenen Red Bull-Gründer Didi Mateschitz

Über den Trennungsgrund (ob es der Altersunterschied, die geografische Entfernung oder doch die neue Liebe war) hüllt sich Swarovski noch in Schweigen.