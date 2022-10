Ivana Ho: Dessous-Show auf Instagram

Das Model ist zurück von seiner Sommerfrische in Saint-Tropez

Im Juni trennten sich Gastronom Martin und Ivana Ho offiziell. Seither genoss das Model das schöne Luxusleben in Saint-Tropez mit ihren beiden Töchtern. Yachten und Helikopter inklusive. Jetzt scheint die Schönheit wieder zurück an die Arbeit gegangen zu sein.

Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihr Leben als Model. Gerade scheint Ho eine Kampagne für Intimissimi zu shooten. Die heißen Bilder in sündiger Wäsche postete sie auf der Plattform. Darauf präsentiert sie sich in schwarzen Dessous und in verführerischen Posen