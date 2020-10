Keszler vs. Ludwig: Streit um Charity

Der Bürgermeister durchkreuzte die geheimen Pläne des Ex-Life-Ball-Chefs.

Planung. Nach außen hin war es die letzten Monate ruhig um Ex-Life-Ball-Organisator Gery Keszler (57), dabei plante er insgeheim eine riesige Spenden-Gala vor dem Wiener Stephansdom.

Brisant. Am 25. Oktober hätte das Mega-Spektakel mit großen Visualisierungen und dem Who’s who der Kulturszene stattfinden sollen. Thomas Rabitsch hätte die musikalische Leitung übernehmen sollen. Ina Regen, Michael Heltau, Ernst Molden und viele weitere sollten an dem Spenden­event anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Caritas auf der Bühne mitwirken. Auch Toni Faber, Christoph Schönborn, Staatssekretärin Andrea Mayer und Rudi Anschober sowie das Finanzministerium wollten die Spendenshow unterstützen, wie ÖSTERREICH aus Ministeriumskreisen erfuhr.

TV-Show. ORF-Boss Alexander Wrabetz schaufelte gar einen Sendeplatz frei. Doch ob des tiefen Grabens zwischen Keszler und Bürgermeister Michael Ludwig wurden die Genehmigungen angeblich so lange rausgezögert, bis Keszler das Handtuch werfen musste. Ein Comeback der Keszler-Show wird somit immer ­unwahrscheinlicher.

