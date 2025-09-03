Knapp ein Jahr geheime Liebe? Melissa Naschenweng und der Golfprofi Bernard Neumayer

Neues Liebeskapitel bei Melissa Naschenweng? Während die Trennung von Toni Gabalier für Gesprächsstoff sorgt, wird über eine mögliche Romanze mit Golfprofi Bernard Neumayer getuschelt – angeblich kein ganz frisches Kapitel.

Bei Schlagerstar Melissa Naschenweng (35) geht es derzeit drunter und drüber. Erst die überraschende Trennung von Toni Gabalier – und nun neue Schlagzeilen um die Musikerin und ihren Beziehungsstatus.

Kutschfahrt und Kuss mit Golfprofi

Wie oe24 berichtete, wurde Melissa jüngst mit dem Salzburger Golfprofi Bernard Neumayer in Osttirol gesichtet. Romantische Kutschfahrt inklusive – und angeblich soll es auf einem Parkplatz auch einen Kuss gegeben haben. Naschenweng habe sich danach jedoch unter ihrer Kappe versteckt, um nicht erkannt zu werden. Freunde der Sängerin bestätigen zudem: Die beiden kennen einander schon länger. „Sie daten seit Winter 2024“, heißt es aus ihrem Umfeld.

Trennungsgründe unklar

Über das Aus mit Toni Gabalier wird weiterhin viel spekuliert. Melissa soll es gar nicht gefallen haben, dass Toni immer wieder mit anderen Frauen gesehen wurde. Doch wann genau die Beziehung endete, bleibt unklar. Sollte zwischen Melissa und Bernard tatsächlich bereits seit fast einem Jahr etwas laufen, könnte das ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Melissa hält sich bedeckt

Offiziell äußert sich die 35-Jährige nicht zu den Schlagzeilen. Sie hat mehrfach betont, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. Hinter vorgehaltener Hand wird jedoch fleißig weitergetuschelt – die Fans bleiben gespannt, wie es im Liebesleben der „Alpenbarbie“ weitergeht. Über den neuen Mann an ihrer Seite wird jedenfalls schon viel gescherzt: "Der schaut aber nicht aus wie ein Bergbauernbua", schreibt einer in Anspielung auf einen Naschenweng-Song.