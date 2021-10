Lugner will mit 89 noch ein Baby

Nach seiner Verlobung mit ''Bienchen'' Simone denkt Lugner an Familienplanung.

Umtriebig. 89 Jahre, doch Richard Lugner denkt noch lange nicht daran, in Pension zu gehen. Weder arbeits- noch liebestechnisch. Erst am Wochenende wagte er erneut den Schritt Richtung Ehe und machte seiner Freundin Simone Reiländer (39) alias „Bienchen“ einen wenn auch unbeholfenen Heiratsantrag. Simone nahm an. Jetzt wird die Zukunft geplant.

Wunsch. Dabei wollte „Mörtel“ gar nicht mehr ­heiraten, wie Reiländer im Gespräch mit ÖSTERREICH verrät: „Jede Frau wünscht sich eine Hochzeit. Ich auch. Richard wollte das nicht mehr. Er hat den Antrag aber mir zuliebe gemacht.“ Stattdessen habe der Baumeister stets davon gesprochen, Kinder zu bekommen. „Ich kann mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, ein Baby mit ihm zu haben“, verrät Simone. Es wäre jedenfalls Lugners fünftes Kind.

Großzügig. Auf monetärer Ebene wird es Simone als Frau Lugner jedenfalls an nichts fehlen. „Ich soll in Zukunft auch in der Lugner City arbeiten“, sagt sie. Mal ganz abgesehen von Zuwendungen in Form eines Rubinrings, einer Rubinkette, eines Louis-Vuitton-Rings und demnächst auch eines Porsches. „Richard hat bereits einen Luxuswagen angefragt“, verrät ein Insider.