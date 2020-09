Mausi über Lugner-Trennung: 'Karin wollte nicht eine von vielen sein'

Mausi Lugner meint, ihr Ex Richard muss sich noch die Hörner abstoßen.

Richard Lugner ist wieder Single: Im Jänner präsentierte Richard Lugner (87) stolz seine neue Freundin: Karin „Zebra“ Karrer. Jetzt ist alles aus!

Neuer Busen schuld?

„Zebra hat einen neuen Busen und aus ­Erfahrung von Dr. Worseg bringt das eine Neuorientierung“, kommentiert er das Liebes-Aus gegenüber ÖSTERREICH: „Sie will nicht fremdbestimmt sein. Ich besuche viele Premieren und habe das meist selbst entschieden. Das störte sie!“

Jetzt spricht Mausi

Doch Ur-Tier und Lugner Exfrau Christina Mausi Lugner sieht die Problematik durchaus auch bei Mörtel, wie sie gegenüber ÖSTERREICH ausplaudert: "Die Trennung von Karin und Richard ist sehr schade. Ich versuche beide Seiten zu verstehen. Richard steckt im Moment noch in einer Midlife Crisis, er kann und will sich einfach nicht für eine entscheiden, das muss er allerdings bald einmal. Karin will natürlich nicht eine von vielen sein, auch das verständlich. Wahrscheinlich muss sich richard noch seine Hörner abstoßen und dann ist er endlich bereit für eine ernsthafte Beziehung