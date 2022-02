''McDreamy'' am Valentintag geheim in Wien

Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey verbachte den Valentinstag in Wien.

Der US-Schauspieler Patrick Dempsey postete auf Instagram ein Foto von sich und seiner Frau Jillian. Dempsey, auch bekannt als McDreamy, der gutaussehende Arzt aus dem Serien-Hit Grey's Anatomy und seine Ehefrau reisten offenbar geheim nach Wien. Wie auf dem Instagram Post zu sehen ist, teilten sich die beiden einen romantischen Kuss auf der Albertina-Terrasse mit Ausblick auf die Staatsoper mitten in Wien.

Die Aufnahme dürfte am Valentinstag entstanden sein.

Nach Chris Hemsworth befindet sich bereits der nächste Superstar in Wien. Außerdem sollte Tom Holland morgen in Salzburg beim Champions-League-Match Red Bull Salzburg gegen Bayern München im Stadion mit dabei sein. Holland weilt zurzeit in Rom, wo er seinen neuen Blockbuster Uncharted promotet, der am 18. Februar in den Kinos startet.