Melissa Naschenweng: Erster Auftritt nach Liebes-Aus bei Brunner Wiesn

Am 18. September steht die heimische Schlagerqueen wieder auf der Bühne. Wird sie sich hier zur Trennung und zu neuen Liebesgerüchten äußern?

Von 18. September bis 4. Oktober heißt es am Campus21 wieder: Festzelt, Stimmung und Schlager pur! Die Brunner Wiesn geht in ihre 13. Runde und lockt mit einem Line-up, das selbst internationale Oktoberfeste in den Schatten stellt. Auch Melissa Naschenweng wird hier erwartet. Es wird der erste Auftritt sei ihrem Liebes-Aus mit Toni Gabalier sein.

Startschuss mit Melissa Naschenweng

Traditionell beginnt das Fest mit dem Bieranstich – und in diesem Jahr wird er von Melissa Naschenweng und Roman Gregory vollzogen. Fans und Medien hoffen auf den einen oder anderen Einblick in ihr Liebesleben – schließlich wird gemunkelt, dass sie mittlerweile mit Golfprofi Bernard Neumayer liiert sein soll. Vielleicht zeigt sich der neue Partner sogar im Publikum.

Party, Schlager und gute Laune

Die Brunner Wiesn gilt längst als Pflichttermin für alle Schlager- und Partyfans. Neben Melissa Naschenweng sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm für Stimmung vom ersten bis zum letzten Tag. Mit traditionellen Festzelten, kulinarischen Schmankerln und einem volksnahen Rahmenprogramm wird das Festivalgelände am Campus21 erneut zum Mekka für Feierfreudige.