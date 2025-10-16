Melissa Naschenweng: Filler, Botox, Nasenkorrektur? Beauty-Doc packt aus!

Die Schlagersängerin wirkte bei der Premiere von "Neo Nuggets" stark verändert. Schönheitschirurg Alexander Kozlowski hat ein altes und ein neues Bild verglichen, um zu zeigen, welche Eingriffe Melissa hatte.

Bei der Premiere des Films "Neo Nuggets" zog Schlagersängerin und Schauspielerin Melissa Naschenweng (35) alle Blicke auf sich. Ihr auffallend verändertes Aussehen sorgte für jede Menge Gesprächsstoff und ließ die Fans neugierig werden. In der Öffentlichkeit ist Naschenweng, die mit ihrem Charme und ihrer Musik regelmäßig für Aufsehen sorgt, für ihre natürliche Schönheit bekannt. Doch bei diesem Event fiel auf, dass sich ihr Aussehen in jüngster Zeit verändert hat.

Melissa Naschnenweng (rechts) mit Paul Pizzera und Silvia Schneider bei der "Neo Nuggets"-Premiere © Roman Fuhrich

Dezente Schönheit – die Expertenmeinung

Um mehr über die Veränderungen zu erfahren, fragte oe24 bei Beauty-Doc Alexander Kozlowski nach, der sich die aktuellen Aufnahmen von Naschenweng genauer anschaute. Laut Kozlowski könnte die Sängerin bei ihrem Look ein wenig nachgeholfen haben. So spricht einiges dafür, dass Naschenweng eine dezente Filler-Unterspritzung an den Wangen hinter sich hat. "Ihre Wangen wirken voller und definierter, was ihr Gesicht noch frischer erscheinen lässt. Alternativ könnte auch eine Gewichtszunahme eine Rolle spielen, was ihr in jedem Fall sehr gut steht."

Alexander Kozlowski analysiert © Kozlowski

Offene Augen und vollere Lippen

Ein weiteres Detail, das Kozlowski auffiel, war die auffällig geöffnete Augenpartie der Sängerin. Möglicherweise habe Naschenweng hier eine Oberlidkorrektur vornehmen lassen, da ihre Augen deutlich größer und wacher wirken als zuvor. Auch ihre Lippen scheinen voller und geschwungener, was einen harmonischen Gesamteindruck unterstreicht.





Nasenkorrektur und Veneers?

Die Veränderungen in Naschenwengs Gesicht betreffen nicht nur die Wangen und Augen: Auch ihre Nase wirkt schmaler, insbesondere die Spitze, was den Eindruck erweckt, dass sie möglicherweise eine Nasenkorrektur (Rhinoplastik) durchgeführt hat. Ein weiteres Detail, das nicht unbeachtet bleibt, sind ihre Zähne: "Sie hat definitiv Veneers machen lassen", verrät Kozlowski.

Auf älteren Bildern sah Melissa Naschenweng deutlich anders aus. © Instagram

Ein makelloses Dekolleté

Zu den Veränderungen, die bei Naschenweng auffallen, gehört auch ihr Dekolleté. "Es wirkt sehr schön geformt, fast schon perfekt gerundet, was die Vermutung aufwirft, dass sie möglicherweise auch Implantate in Betracht gezogen hat."

Melissa Naschenweng sieht super aus – doch was ist wirklich passiert?

Ob es sich nun um kosmetische Eingriffe oder einfach um eine natürliche Veränderung handelt – eines steht fest: Melissa Naschenweng sieht einfach umwerfend aus. Ihre Fans lieben sie nicht nur für ihre Musik und ihre Schauspielkunst, sondern auch für ihre authentische Ausstrahlung. Ob mit oder ohne ästhetische Eingriffe, die Sängerin hat definitiv ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Charme, der sie auch weiterhin zu einer der beliebtesten Künstlerinnen des Landes macht.