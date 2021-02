Mucha bietet Impf-Reisen ab 3.000 € an

Dass Mucha den Österreichern Impfreisen anbieten will, gefällt nicht jedem.

Seit Weihnachten schon verweilt Christian Mucha (67) mit Gattin Ekaterina auf den Malediven. Dort liegt er aber nicht etwa auf der faulen Haut, denn das passt nicht zum Unternehmergeist des Verlegers. Um 4 Uhr in der Früh kam ihm eine ungewöhnliche Idee. Er wolle den Menschen in Österreich Impfreisen anbieten, damit möglichst bald eine Immunisierung erreicht werde. „Wenn die Regierung das nicht schafft, dann helfe ich eben nach“, erklärt er im ÖSTERREICH-Talk. Sein Einfall sorgte jedoch nicht bei allen für die Erleuchtung. Es gab auch Kritik: Zu riskant seien die Reisen. Der Impfstoff würde anderen weggeschnappt werden. Doch dem sei nicht so, wie der Verleger klarstellt: „Der Impfstoff ist außerhalb der EU auf dem freien Markt erhältlich.“

Plan. Über die Kosten einer Impfung kann Mucha in ÖSTERREICH auch Auskunft geben: „Wir planen drei verschiedene Varianten, je nach Budget. Israel, Dubai und Ägypten sollen angeflogen werden.“ Die günstigste Kategorie soll demnach ca. 3.000 Euro mit Flug und Aufenthalt kosten. Die mittlere schlägt mit 6.000 bis 7.000 Euro zu Buche und die Luxusvariante soll bis zu 30.000 Euro kosten. Die Nachfrage sei bereits riesig. „Wenn ich 1.000 Interessenten habe, mache ich es“, sagt er.

Fan. Josef Peterleithner, der Präsident des österreichischen Reiseverbands, ist jedenfalls von Muchas Idee überzeugt und nennt ihn „Botschafter des Reisens“. Auf der Seite impfreisen.at kann man sich unverbindlich für die Impfreise anmelden.