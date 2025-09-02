Nach Trennung von Gabalier: Melissa Naschenweng mit neuem Mann gesichtet

Nach der Trennung von Toni Gabalier scheint Melissa Naschenweng (34) wieder neuen Liebeswind zu spüren. Die Schlagersängerin wurde bereits mit einem charmanten blonden Mann gesichtet.

Es könnte ein neues Liebes-Kapitel für Schlagersängerin Melissa Naschenweng (34) beginnen. Nach der Trennung von Toni Gabalier wurde die Musikerin bereits mit einem charmanten blonden Mann gesichtet – ein Insider vermutet sogar, dass er ihr neuer Partner sein könnte. „Dem Dialekt nach könnte er aus Salzburg stammen“, verrät die Quelle gegenüber oe24.

Kuss am Parkplatz?

"Das war in Osttirol. Der junge Herr hat sie auf dem Parkplatz geküsst", erzählt der Insider weiter. Melissa habe sich daraufhin versteckt und wollte sich nicht zu erkennen geben. Danach habe sie eine Story aus der Kutsche gepostet, aber ohne den blonden Unbekannten. "Das war in der Zeit vor zwei Wochen, als Melissa in Osttirol gedreht hat."

Melissa Naschenweng zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Österreichs – doch in Sachen Liebe lief es zuletzt alles andere als rund. Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben Naschenweng und ihr bisheriger Partner Toni Gabalier, der jüngere Bruder von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (40), bereits vor einigen Wochen getrennte Wege eingeschlagen.

Melissa Naschnenweng und der blonde Unbekannte. © oe24

Keine gemeinsame Basis

Die beiden führten über Jahre eine On-off-Beziehung, ehe sie 2023 offiziell zueinanderfanden. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie damals in Mörbisch – ein Moment, den Naschenweng damals voller Glück kommentierte: „Ich weiß jetzt, dass Toni meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist.“ Kennengelernt hatten sie sich übrigens nicht im Showbusiness, sondern zufällig beim Ausgehen, ohne zu wissen, wer der andere war.

Laut Bild wuchsen die Distanz und die beruflichen Verpflichtungen immer weiter auseinander, sodass zuletzt kaum noch eine gemeinsame Basis für die Beziehung geblieben sei. Zusätzlich sei Toni Gabalier mit anderen Frauen gesichtet worden – ein Verhalten, das bei Naschenweng gar nicht gut angekommen sei.

Naschenweng in Flirtlaune

Die Sichtung des blonden Unbekannten gibt nun Grund zur Hoffnung: Melissa scheint bereit für ein neues Kapitel in der Liebe. Ob es sich tatsächlich um die große Liebe handelt, ist noch unklar, doch die Gerüchte lassen Fans aufhorchen.

Offiziell bestätigt ist die Trennung von Toni Gabalier noch nicht. Auf oe24-Anfrage meldete sich bisher niemand zu Wort. Gegenüber Bild ließ ihr Manager nur ausrichten, dass sich Melissa nicht zu privaten Angelegenheiten äußern wolle.