Nadine Mirada spricht bei Haute Couture Awards über Liebes-Gerüchte

Glanz, Glamour und prominente Gäste prägten am Dienstagabend das Finale des 22. Haute Couture Austria Awards in Wien. Vor allem Nadine Mirada sorgte für Gesprächsstoff.

Am Dienstagabend fand das Finale des 22. Haute Couture Austria Awards in der Heidi Horten Collection statt und wurde einmal mehr zum glamourösen Treffpunkt der heimischen Mode- und Society-Szene. Zahlreiche prominente Gäste folgten der Einladung, um österreichische Couture „Made in Austria“ zu feiern.

Modisches VIP-Treffen

Unter den Anwesenden befanden sich unter anderem McCartney-Ex Heather Mills, Schauspielerin Lilian Klebow, Künstler Franz Josef Baur, Sängerin Zoryana Kushpler, Marika Lichter, DJane Tamara Mascara, Moderatorin Teresa Vogl, Ex-ORF-Lady Christa Kummer sowie die Models Kerstin Lechner, Giulia und Claudia Bonnetti und Nadine Mirada. Silvia Schneider präsentierte ihre neue Ballkollektion für Humanic - mit traumhaften Schuhmodellen und Handtaschen.

Besonderes Interesse galt jedoch Nadine Mirada, die zuletzt erneut die Liebesgerüchte um Rapper Apache 207 befeuert hatte. Im Gespräch mit oe24 zeigte sich das Model auffallend entspannt und gut gelaunt. Auf die Frage, ob an den Gerüchten etwas dran sei, lächelte sie lediglich – ein Dementi wollte sie nicht abgeben. Ihr knapper Kommentar:

„Ich war beim Konzert, das stimmt.“ Ein Satz, der Raum für Interpretationen ließ – und den Glamour-Abend um eine weitere Portion Gesprächsstoff bereicherte.





Dates mit dem Star-Rapper

Bereits im Sommer 2025 machten erste Spekulationen über eine mögliche Liaison zwischen Rapper Apache 207 und Nadine Mirada die Runde. Damals stand das international erfolgreiche Model aus Oberösterreich für eines seiner Musikvideos vor der Kamera – ein Umstand, der die Gerüchteküche erstmals in Gang setzte. Doch dabei blieb es nicht.

Wenig später wurden die beiden prominenten Persönlichkeiten gemeinsam beim Dinner im Wiener Nobelrestaurant Fabios gesehen. Ein Insider schilderte gegenüber "Style Up Your Life!" seine Eindrücke von diesem Abend: „Sie wirkten sehr vertraut. Nadine lachte viel, er wirkte locker. Es war eine sehr angenehme, entspannte Atmosphäre zwischen den beiden.