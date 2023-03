Neue Liebe zu Mateschitz: Swarovski ist "superhappy"

Das heißeste Liebesgerücht des neuen Jahres ist bestätigt: Die Kristall-Erbin liebt den Dosen-Milliardär. „Vici ist superhappy“, zitiert die „Bunte“ jetzt eine Freundin von Swarovski.

München/Kitzbühel. Bislang waren sie das heiße Tuschel-Thema der Society. Jetzt ist es fix: Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30), reichster Österreicher, und „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski (29), sind das neue Traumpaar: „So eroberte der Milliardär ihr Herz“, gibt die Bunte (Ausgabe 11/2023) ein umfassendes Liebes-Update zum Power Couple.

Dazu serviert das Magazin ein „Exklusiv-Interview“ mit Victoria Swarovski, die über ihr Ehe-Aus spricht. Die 29-Jährige aus dem Kristall-Imperium (4,2 Milliarden, eine Gruppe um ihren Vater Paul hält 18,9 Prozent) war 11 Jahre lang mit dem deutschen Bau-Unternehmer Werner Mürz zusammen. Vor wenigen Wochen folgte schließlich die Trennung, jetzt das Milliarden-Outing.

Funkenflug im VIP-Zelt nach dem Charity-Race

Knistern. Erste Liebeskontakte hat es in Kitzbühel gegeben, am Rande des Hahnenkamm-Rennes. Dort sponsert Red Bull jedes Jahr ein Charity-Rennen zugunsten in Not geratener Bergbauern. Swarovski war dabei, Mark Mateschitz der Schirmherr – so wie in den Jahren davor sein im Oktober 2022 verstorbener Vater Didi Mateschitz (78).

Die Moderatorin und der Red-Bull-Erbe (geschätztes Vermögen laut Forbes: 26 Milliarden Dollar) sollen sich zwar schon länger kennen, gefunkt hat es aber erst im Schnee. Der 30-Jährige soll „Vici“ um ein Date gebeten haben. Nun die Bestätigung durch ihre Freundin: „Vici ist superhappy!“.